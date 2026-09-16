Minsa pide a padres estar atentos a señales de alerta del cáncer infantil

El Ministerio de Salud (Minsa) hizo un llamado a los padres y cuidadores para estar atentos a posibles señales de alerta del cáncer infantil y acudir a una evaluación médica cuando estas persisten o aparecen sin una causa aparente.

De acuerdo con datos del Hospital del Niño, en Panamá se diagnostican entre 65 y 70 nuevos casos de cáncer infantil cada año. Entre los principales diagnósticos se encuentran las leucemias, los linfomas y diferentes tipos de tumores.

La pediatra oncóloga del Hospital del Niño, Lorelay Cárcamo, explicó que identificar la enfermedad en una etapa temprana puede permitir iniciar tratamientos menos complejos y favorecer mejores resultados. A diferencia de algunos tipos de cáncer en adultos, el cáncer infantil generalmente no está relacionado con factores de riesgo que puedan prevenirse.

¿Cuáles son las señales de alerta?

Entre los signos que requieren atención se encuentran la pérdida de peso o apetito sin explicación, fiebre persistente, dolores frecuentes en huesos o articulaciones, dolores de cabeza intensos acompañados de vómitos, aparición de masas o inflamaciones, así como moretones o sangrados sin causa aparente.

También pueden presentarse palidez, cansancio constante, aumento del tamaño del abdomen y otros cambios que persistan durante un período prolongado.

Es importante destacar que estos síntomas no significan necesariamente que un niño tenga cáncer, ya que pueden estar relacionados con otras enfermedades. La evaluación de un profesional de la salud es fundamental para determinar su origen.

La importancia de los controles médicos

El Minsa recomienda que los padres lleven a sus hijos a las citas de crecimiento y desarrollo. Estos controles permiten al personal médico evaluar su evolución y detectar posibles cambios que requieran atención.

La detección temprana no significa realizar pruebas de cáncer de manera rutinaria a todos los niños. La identificación de señales de alarma y la valoración médica oportuna son herramientas fundamentales para llegar a un diagnóstico adecuado

Ante cualquier síntoma persistente o inusual, se recomienda acudir a un centro de salud y evitar retrasar la consulta. Un diagnóstico oportuno permite determinar el tratamiento adecuado y puede mejorar las posibilidades de recuperación del paciente.