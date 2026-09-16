Connect with us

SALUD Y VIDA

Minsa pide a padres estar atentos a señales de alerta del cáncer infantil

SALUD Y VIDA

Ciudad de la Salud supera las 250 cirugías bariátricas con tecnología robótica

SALUD Y VIDA

Ciudad de la Salud refuerza atención quirúrgica para pacientes con obesidad

SALUD Y VIDA

Colágeno: por qué es importante y qué alimentos favorecen su producción

SALUD Y VIDA

Claves para un buen manejo del estrés en la vida diaria

SALUD Y VIDA

Minsa pide a padres estar atentos a señales de alerta del cáncer infantil

Published

5 horas atrás

on

El Ministerio de Salud (Minsa) hizo un llamado a los padres y cuidadores para estar atentos a posibles señales de alerta del cáncer infantil y acudir a una evaluación médica cuando estas persisten o aparecen sin una causa aparente.

De acuerdo con datos del Hospital del Niño, en Panamá se diagnostican entre 65 y 70 nuevos casos de cáncer infantil cada año. Entre los principales diagnósticos se encuentran las leucemias, los linfomas y diferentes tipos de tumores.

La pediatra oncóloga del Hospital del Niño, Lorelay Cárcamo, explicó que identificar la enfermedad en una etapa temprana puede permitir iniciar tratamientos menos complejos y favorecer mejores resultados. A diferencia de algunos tipos de cáncer en adultos, el cáncer infantil generalmente no está relacionado con factores de riesgo que puedan prevenirse.

¿Cuáles son las señales de alerta?

Entre los signos que requieren atención se encuentran la pérdida de peso o apetito sin explicación, fiebre persistente, dolores frecuentes en huesos o articulaciones, dolores de cabeza intensos acompañados de vómitos, aparición de masas o inflamaciones, así como moretones o sangrados sin causa aparente.

También pueden presentarse palidez, cansancio constante, aumento del tamaño del abdomen y otros cambios que persistan durante un período prolongado.

Es importante destacar que estos síntomas no significan necesariamente que un niño tenga cáncer, ya que pueden estar relacionados con otras enfermedades. La evaluación de un profesional de la salud es fundamental para determinar su origen.

La importancia de los controles médicos

El Minsa recomienda que los padres lleven a sus hijos a las citas de crecimiento y desarrollo. Estos controles permiten al personal médico evaluar su evolución y detectar posibles cambios que requieran atención.

La detección temprana no significa realizar pruebas de cáncer de manera rutinaria a todos los niños. La identificación de señales de alarma y la valoración médica oportuna son herramientas fundamentales para llegar a un diagnóstico adecuado

Ante cualquier síntoma persistente o inusual, se recomienda acudir a un centro de salud y evitar retrasar la consulta. Un diagnóstico oportuno permite determinar el tratamiento adecuado y puede mejorar las posibilidades de recuperación del paciente.

Temas Relacionados:
Continue Reading

Entradas recientes

Lo Último

ENTRETENIMIENTO3 horas atrás

Valentina Ferrer confirma el fin de su relación con J Balvin

La modelo argentina Valentina Ferrer confirmó este miércoles el fin de su relación sentimental con el cantante colombiano J Balvin,...
NOTICIAS NACIONALES4 horas atrás

Marina Mercante investiga naufragio de la embarcación en la Bahía de Panamá

La Dirección General de Marina Mercante (DGMM) de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), a través de su Departamento de...
NOTICIAS NACIONALES4 horas atrás

MiAmbiente investiga avistamiento indebido de ballenas

El Ministerio de Ambiente ha iniciado una investigación formal tras la difusión de imágenes que muestran a una embarcación acosando...
NOTICIAS NACIONALES5 horas atrás

Procurador Luis Gómez : «No se me ha informado» sobre una causa contra Rafael Sabonge

Durante una comparecencia ante la comisión de Presupuesto, el Procurador General Luis Gómez aclaró que su despacho aún no ha...
NOTICIAS NACIONALES5 horas atrás

Largas filas para el segundo día de la Feria de Empleo 2.0

Miles de personas asisten al segundo día de la Feria de Empleo 2.0, que organiza la Alcaldía de Panamá. Este...
SALUD Y VIDA5 horas atrás

Minsa pide a padres estar atentos a señales de alerta del cáncer infantil

El Ministerio de Salud (Minsa) hizo un llamado a los padres y cuidadores para estar atentos a posibles señales de...
NOTICIAS NACIONALES5 horas atrás

Mulino destaca los pasos firmes que Panamá hacia el fortalecimiento de su competitividad

El presidente de la República, José Raúl Mulino, instó este miércoles al sector privado del país a trabajar junto con...
NOTICIAS INTERNACIONALES5 horas atrás

CAF convoca a América Latina y el Caribe a definir su papel en la transformación digital

El presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, llamó a los liderazgos políticos, sociales y empresariales de la región a impulsar...
SALUD Y VIDA6 horas atrás

Ciudad de la Salud supera las 250 cirugías bariátricas con tecnología robótica

La Ciudad de la Salud está transformando el tratamiento de la obesidad mediante el uso de tecnología robótica de vanguardia y...
NOTICIAS NACIONALES6 horas atrás

William González toma posesión como nuevo viceministro administrativo del Meduca

El presidente de la República, José Raúl Mulino, ha designado a William Rafael González como nuevo viceministro administrativo del Ministerio...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!