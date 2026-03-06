Comisión de Infraestructura inspecciona el aeropuerto de David

Diputados miembros de la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal, presidida por el diputado José Pérez Barboni, realizaron una visita a las instalaciones del aeropuerto internacional Enrique Malek, en la provincia de Chiriquí, para conocer sobre su funcionamiento y avances de algunos proyectos que se desarrollan en la pista.

Durante el recorrido, los diputados fueron atendidos por la Administradora del aeropuerto, Ana Elena Restrepo, quien explicó que entre los proyectos más emblemáticos, que se desarrollan, está la reestructuración de la pista, para su mejor funcionamiento.

Informó que, ese proyecto busca robustecer el sistema operativo del aeropuerto, ya que, el flujo de pasajeros oscila en los 20 mil viajeros, dependiendo de la temporada.

Al respecto, el diputado José Pérez Barboni señaló que, la visita sirvió de marco, no solo para conocer sobre los avances de la remodelacion de la pista, sino también, la instalación de los Duty Free en las salas de espera del aeropuerto, con algunas cafeterías, para que los pasajeros esten mejor atendidos, mientras esperan sus vuelos.

De igual forma, se refirió a las plataformas, donde llegan las aeronaves, las cuales pudieron constatar que se encuentran en buen estado, al igual que los carruseles, para cuando llega el equipaje, y las áreas de aduanas y migración, que están funcionando a capacidad y organización.

Durante el recorrido, el diputado Barboni estuvo acompañado de los diputados Manuel Cheng, Ricardo Vigil y la HDS Aimee Wittgreen y el equipo técnico de la Comisión.