El Museo de Cera de Madrid recreó a Bad Bunny con todos sus tatuajes y estilo caribeño

El Museo de Cera de Madrid impresionó este jueves al revelar oficialmente una nueva figura inspirada en Bad Bunny, capturando cada detalle del artista puertorriqueño en un entorno con estilo caribeño y elementos de su etapa musical más reciente.

La escultura representa al cantante con lentes oscuros, pantalones beige, zapatillas y una camisa sin abotonar, imitando uno de los estilos que ha usado en sus recientes apariciones. Según comentaron desde el museo, la meta era reflejar no solo la apariencia del artista, sino también la energía que proyecta en el escenario.

Uno de los puntos más destacados fue el increíble realismo logrado en los tatuajes, que fueron desarrollados en colaboración con el tatuador profesional Adrián Sánchez, conocido como Black Sánchez. Asimismo, el cabello y la barba se colocaron pelo a pelo para conseguir una imagen mucho más auténtica.

El escultor responsable del proyecto afirmó que uno de los mayores retos fue reproducir la famosa postura de Bad Bunny, especialmente el gesto del chasquido de dedos que suele hacer durante sus actuaciones.

La presentación de la figura llega a pocos días de que el cantante llegue a Madrid para realizar su primer concierto en la ciudad.