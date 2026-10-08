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CSS amplía atención de mamografías durante los fines de semana de octubre

Published

4 horas atrás

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La medida busca facilitar el acceso al examen y reforzar la detección temprana del cáncer de mama durante la Campaña de la Cinta Rosada y Celeste.

La Caja de Seguro Social (CSS) habilitó jornadas especiales de mamografías durante los fines de semana de octubre en la Policlínica Dr. José Joaquín Vallarino Z., como parte de las acciones de prevención desarrolladas durante la Campaña de la Cinta Rosada y Celeste.

La iniciativa tiene como propósito ampliar las oportunidades de atención para las personas que tienen dificultades para acudir a una instalación de salud durante los días laborales.

Las jornadas se realizan los sábados y domingos de octubre, en un horario de 3:00 p.m. a 11:00 p.m., con una disponibilidad de 50 cupos por turno.

Para acceder a la atención durante los fines de semana, los interesados deberán acudir previamente a la policlínica para gestionar su cita. La programación regular de mamografías también continuará de lunes a viernes, en horario de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

La CSS explicó que esta ampliación de horarios forma parte de las estrategias implementadas durante octubre para fortalecer los servicios de prevención y facilitar el acceso a estudios que contribuyen a detectar de manera oportuna posibles alteraciones en las mamas.

Con estas jornadas, la CSS busca reforzar las acciones de prevención y concienciación sobre el cáncer de mama, una enfermedad cuya detección temprana es fundamental para mejorar las posibilidades de atención y tratamiento.

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