La importancia de conocer qué alimentos se consumen para prevenir que un paciente llegue a padecer insuficiencia renal crónica fue el tema central abordado durante el seminario, “Actualización en Nutrición Renal: Complejidad Clínica, Cuidados Paliativos y Bienestar del Personal de Salud”, realizado en el auditorio de la Ciudad de la Salud.

La actividad, organizada por la Coordinación Nacional de Hemodiálisis y la Subdirección Nacional de Atención Primaria en Salud de la CSS, contó con la participación de expositores nacionales e internacionales y estuvo dirigida a médicos de atención primaria, nutricionistas y nefrólogos, entre otros profesionales.

El Dr. Francisco Vargas, coordinador nacional de Hemodiálisis de la CSS, subrayó que este tipo de seminarios son importantes, debido a que la CSS tiene pacientes con enfermedad renal crónica en diferentes estadios y cada uno se tiene que evaluar de forma individualizada.

Puntualizó que los alimentos ultraprocesados tienen una carga importante y representan un alto riesgo de provocar complicaciones en el paciente, no solo enfermedad renal crónica, sino también predisposición a la resistencia a la insulina y desarrollo de hipertensión arterial.

«Lo que estamos tratando en este seminario es indicarles a los pacientes que tenemos alternativas saludables como frutas, vegetales, proteínas y carnes de origen animal que pueden consumir para un mayor control en su alimentación”, mencionó el Dr. Vargas.

Por otro lado, el Dr. Marcos Young, director ejecutivo nacional de los Servicios y Prestaciones en Salud, detalló que la CSS ha garantizado las terapias de sustitución renal a todos los pacientes a nivel a nacional, a pesar del sismo registrado el pasado 9 de octubre.

Aclaró que el tratamiento ha sido necesario y lo seguirá siendo, pero indicó que el desafío del sistema de salud es tratar de llegar antes de que aparezca la enfermedad, a través de la prevención, la detección temprana y retrasar su progresión.

Señaló que actualmente la CSS brinda atención a alrededor de 3 mil personas; de esas, 2,500 están bajo tratamiento de hemodiálisis, mientras que 500 pacientes se encuentran en diálisis peritoneal, lo que se traduce en 400 personas más de lo que la institución tenía en el año 2019.

Entre los temas abordados en este seminario estuvieron: