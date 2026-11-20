En redes sociales se pueden encontrar cientos de personas compartiendo rutinas de cuidados facial, algunos buenos y otros malos, la mayoría no tiene una base científica sólida o simplemente buscan vender productos.

Entre tanta información, dermatólogos de la Universidad de Yale, en Estados Unidos, han comenzado a brindar información y consejos para el cuidado de la piel.

«Las redes sociales están ejerciendo una influencia enorme en los productos que aplicamos sobre nuestra piel; cada persona actúa como su propio médico, intentando diagnosticar su tipo de piel y experimentando con distintos regímenes», afirmó la Dra. Kathleen Suozzi, profesora de dermatología en la Facultad de Medicina de Yale. «En realidad, lo más importante es que las rutinas de cuidado de la piel se han vuelto excesivamente complicadas».

Algunos dermatólogos señalan que muchos productos para el cuidado de la piel que se hacen virales son innecesarios, incluso si resultan agradables al uso. Si bien algunos no causan daño alguno —o muy poco—, otros tratamientos pueden generar más problemas de los que resuelven.

La piel de nuestro rostro es más fina que la del resto del cuerpo y necesita un trato más delicado.

Además, la piel de cada persona es distinta: los jabones o limpiadores que le funcionan a alguien con piel grasa pueden no ser adecuados para alguien con piel seca.

Los dermatólogos indican que una rutina de cuidado de la piel debería basarse en tres elementos: un limpiador suave, una crema hidratante para el rostro y un protector solar con un factor de protección (SPF) de al menos 30. El uso de demasiados productos puede irritar la piel sensible y resultar redundante, ya que muchos de ellos contienen los mismos ingredientes.

En cualquier caso, proteger el rostro del sol es fundamental, subrayan los dermatólogos.

«Lo cierto es que nueve de cada diez problemas cutáneos faciales por los que los pacientes acuden a mi consulta se ven agravados por la radiación ultravioleta del sol», explica la Dra. Oyetewa Asempa, directora de la clínica para pieles de color (Skin of Color clinic) en el Baylor College of Medicine.

Muchos problemas dermatológicos —como las arrugas, la hiperpigmentación tras una erupción cutánea o las cicatrices oscuras derivadas del acné— empeoran debido a la exposición solar, añade la especialista.