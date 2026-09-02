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Autoridades presentan estrategia nacional para enfrentar las demencias en Panamá

Published

13 horas atrás

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La iniciativa establece acciones para fortalecer la detección, atención y seguimiento de las personas con demencia, además de brindar apoyo a familiares y cuidadores.

Las autoridades de salud presentaron el Plan Nacional para el Abordaje de las Demencias, una estrategia que busca fortalecer la respuesta del sistema sanitario panameño ante una condición que afecta progresivamente la memoria, el pensamiento y la capacidad de las personas para realizar sus actividades cotidianas.

El documento establece una hoja de ruta para el período 2025-2030 y fue aprobado mediante la Resolución N.° 463 del 29 de junio de 2026, emitida por el Ministerio de Salud (MINSA).

Entre las prioridades de la estrategia se encuentra mejorar la identificación temprana de los casos, fortalecer la atención integral y promover acciones que también contemplen las necesidades de familiares y personas encargadas del cuidado de los pacientes.

Durante la presentación, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, resaltó la importancia de garantizar una atención digna y oportuna para quienes viven con demencia, tomando en cuenta sus derechos y calidad de vida.

El proceso para desarrollar esta estrategia comenzó en 2017 y posteriormente cobró mayor impulso a través de un trabajo intersectorial. En su elaboración también se contó con el acompañamiento técnico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Las demencias representan un desafío no solo para los servicios de salud, sino también para los hogares, debido al impacto que pueden generar en la autonomía de los pacientes y en las personas que participan de su cuidado.

Con la puesta en marcha de este plan, Panamá busca avanzar hacia una atención más coordinada e integral, con acciones orientadas a la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y acompañamiento de las personas afectadas y sus familias.

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