Rusia descartó la existencia de un riesgo epidémico en la región de Siberia

Las autoridades sanitarias rusas aseguran que no se han detectado casos de peste entre las personas que tuvieron contacto con la trabajadora fallecida, mientras la OMS solicita mayor información sobre el caso.

La mujer falleció el pasado 2 de octubre luego de presentar una neumonía de origen aún no determinado. Debido a que trabajaba en un centro dedicado al estudio de agentes infecciosos, el caso generó preocupación y atención internacional.

El organismo ruso encargado de la vigilancia sanitaria informó que las personas que tuvieron contacto con la fallecida fueron sometidas a seguimiento y pruebas. Según las autoridades, no se encontraron evidencias de infección por peste entre los contactos ni microorganismos relacionados con el trabajo de la empleada.

Las autoridades también señalaron que se realizaron miles de pruebas como parte de las medidas de control sanitario y que no se identificaron casos de peste. Algunos contactos presentaron infecciones respiratorias como COVID-19 y rinovirus, pero no se detectó un brote de peste.

El caso llevó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a solicitar información adicional a Rusia. El organismo indicó que necesita conocer más detalles sobre las pruebas realizadas a la trabajadora fallecida y a sus contactos, así como las razones que llevaron a las autoridades a implementar medidas sanitarias.

Inicialmente, alrededor de 200 personas fueron puestas bajo observación como medida preventiva. Las autoridades rusas han insistido en que no se ha confirmado ningún caso de peste y que los protocolos de seguridad fueron aplicados.

Mientras continúan las investigaciones, Rusia mantiene que la situación está bajo control y que no existe actualmente un riesgo epidémico relacionado con el fallecimiento de la trabajadora.