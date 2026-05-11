CSS impulsa “Mi Receta Digital” e invita a médicos a integrarse al sistema

La la Caja de Seguro Social presentó «Mi Receta Digital» que conecta al médico, al paciente y a la farmacia en un solo sistema, mejorando la calidad de atención y reduciendo tiempos de espera. Es un paso importante hacia un sistema de salud más moderno, integrado y eficiente.

La CSS exhorta a los médicos del sector privado a registrarse a partir de hoy en la plataforma: http://MiRecetaDigital.css.gob.pa en un período de 30 días. Los médicos de la CSS y del Ministerio de Salud (MINSA) que también ejercen en el sector privado estarán registrados automáticamente.