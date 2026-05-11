Una francesa y un estadounidense dan positivo por hantavirus

Una mujer francesa y un estadounidense dieron positivo por hantavirus, mientras que el lunes, varios países del mundo se movilizaron para repatriar a los pasajeros de un crucero afectado por un brote mortal y ponerlos en cuarentena o aislamiento.

Los pasajeros del barco comenzaron a regresar a casa en aviones militares y gubernamentales el domingo, después de que el MV Hondius atracara en las Islas Canarias. Personal con trajes de protección integral y mascarillas escoltó a los viajeros desde el barco hasta la costa de Tenerife, una operación que continuó el lunes.

Según Maria Van Kerkhove, directora de preparación para epidemias y pandemias de la OMS, se trata del primer brote del raro hantavirus en un crucero. Hasta el momento, tres pasajeros del crucero han fallecido, pero las autoridades sanitarias siguen insistiendo en que el riesgo para la población general es bajo.