Evacúan en España a pasajeros del crucero con hantavirus

El crucero Hondius, en el que se ha registrado un brote de hantavirus, ha entrado sobre las 6:00 de la mañana (hora local canaria) en el dique del puerto de Granadilla de Abona, en el que permanecerá fondeado hasta que el pasaje sea desembarcado.

El buque va precedido de una lancha de los prácticas del puerto, la Almáciga P, y seguido de un remolcador, el VB-Canarias, que le están ayudando en las maniobras de entrada y fondeo en el puerto, según ha podido comprobar EFE.

Una vez que esté fondeado y ya con la luz del sol, comenzará la operativa para el desembarco del pasaje y su traslado al aeropuerto Tenerife sur, distante a 10 kilómetros del puerto.