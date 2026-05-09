Detectan otro caso importado de sarampión en el aeropuerto
El Ministerio de Salud (Misa) confirmó un segundo caso importado de sarampión en una viajera internacional que ingresó recientemente al país por el aeropuerto de Tocumen, procedente de Costa Rica.
La confirmación fue realizada por el Instituto Conmemorativo Gorgas Estudios de la Salud (ICGES) mediante las pruebas de laboratorio que se tienen protocolizadas para estos casos.
El caso corresponde a una segunda viajera internacional de 19 años, de nacionalidad suiza, con síntomas sospechosos compatibles con sarampión, entre ellos fiebre, exantema (erupciones en la piel), tos y secreción nasal. La paciente recibió atención médica en un hospital privado.
