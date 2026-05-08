Mulino asistió a la toma de posesión de Laura Fernández

El presidente de la República, José Raúl Mulino, asistió a la toma de posesión de la nueva presidenta costarricense, Laura Fernández Delgado, quien asumió hoy el cargo con la promesa de gobernar para los más necesitados. En su discurso, destacó que dará continuidad al legado de su predecesor, Rodrigo Chaves, bajo los principios de esperanza y transparencia, combatiendo la corrupción y el clientelismo.

Asimismo, enfatizó su compromiso con la lucha contra el narcotráfico y el impulso de una economía creciente en el marco de una “tercera República que no le teme al cambio”.

“Al asumir la Presidencia, mi primera decisión es encomendar este nuevo gobierno a Dios. Asumo un deber, un acto conmigo misma, un compromiso claro con Dios y Costa Rica. Me verán trabajar con lealtad, honestidad y convicción sin descanso”, manifestó Fernández en su primer discurso ante miles de simpatizantes en la ceremonia que se realizó en el Estadio Nacional de la capital costarricense.

Fernández señaló que el pueblo costarricense cambió para siempre “y enhorabuena Costa Rica abrió los ojos queriendo seguir por esa senda y se levantó de golpe… y hoy somos un pueblo espabilado, exigente, un pueblo que no come cuento y que pide resultados”, remarcó.

También reconoció ser la heredera de la gestión de Chaves. “Soy la heredera de ese cambio y lo digo sin titubeos: heredera de una lucha constante con resultados, y mi reto es multiplicar la herencia”, dijo la nueva presidenta de Costa Rica.

Por su parte, el presidente Mulino, al llegar hoy a Costa Rica acompañado de la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, dijo estar muy contento de participar en este cambio de mando democrático “con nuestros vecinos y queridos amigos para fortalecer y seguir trabajando unidos en todo el progreso, no sólo de nuestros pueblos, sino de nuestra zona fronteriza y de todo el desarrollo comercial”.

También destacó el ejercicio democrático de tenido Costa Rica “con un traspaso de mando armónico, democrático, lo cual es un buen síntoma en la región centroamericana”.

El presidente panameño también estuvo acompañado por el canciller, Javier Martínez Acha; y los ministros Frank Ábrego, de Seguridad; y Julio Moltó, de Comercio e Industrias, además del embajador de Panamá en Costa Rica, Pacífico Escalona.

Fernández ganó las elecciones presidenciales el pasado 1 de febrero en Costa Rica en una primera vuelta. Anteriormente, Fernández se desempeñó como ministra de la Presidencia (2024 – 2025) y ministra de Planificación Nacional y Política Económica (2022 – 2025), en la administración del presidente Chaves.