Del Piero y Jair Rosa con el gol número 300

121 de los goles más tardíos en la historia de la Copa Mundial de la FIFA tuvieron como protagonistas a Alessandro Del Piero y Abdelmoumene Djabou, quienes anotaron frente a Alemania en distintas ediciones del torneo.

Alessandro Del Piero marca su gol ayudando a Italia a asegurar la victoria frente a Alemania en semifinales del 2006, torneo que terminaría ganando la selección italiana. Mientras que Djabou con su anotación llegó en el emocionante partido entre Argelia y Alemania en Brasil 2014, considerado uno de los encuentros más competitivos de aquella Copa del Mundo.

Por otro lado, el gol número 300 en la historia de los Mundiales fue realizado por Jair Rosa Pinto durante la goleada 6-1 de Brasil sobre España en Brasil 1950. En aquella edición, la selección anfitriona terminó como subcampeona del torneo.