Récords, regresos y desafíos rumbo al Mundial 2026

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Published

3 horas atrás

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Bolivia posee la racha más larga sin anotar en la historia de los Mundiales, acumulando 517 minutos sin marcar entre las ediciones de Uruguay 1930, Brasil 1950 y Estados Unidos 1994. La Verde buscó un cupo al Mundial a través del Repechaje Intercontinental FIFA, donde no logró clasificar al Mundial 2026.

Primero venció a Surinam en semifinales del Repechaje Intercontinental, pero luego cayó 2-1 ante Irak en la final disputada en Monterrey, México. Con ese resultado, Irak se quedó con el último cupo al Mundial.

Escocia volverá a jugar una Copa del Mundo después de 28 años, ya que su última aparición fue en Francia 1998. Además, es la selección con más eliminaciones seguidas en fase de grupos, con ocho despedidas consecutivas entre 1954 y 1998.

Mientras tanto, República de Corea del Sur tiene la marca de más partidos consecutivos recibiendo siete o más goles en un Mundial. Esto ocurrió en Suiza 1954, cuando perdió 9-0 contra Hungría y 7-0 ante Turquía. Los Guerreros de Taeguk disputarán en 2026 su undécima Copa Mundial consecutiva desde México 1986.

 

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