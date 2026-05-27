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La selección de Argentina y Francia protagonizaron una final inolvidable

Published

2 horas atrás

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La final de la Copa Mundial de Qatar 2022 (Argentina 3-3 (4-2) Francia) fue una de las finales más extraordinarias en la historia de los Mundiales FIFA. La Selección de Argentina dominó con autoridad durante gran parte del encuentro, imponiendo ritmo, presión y jerarquía.

Lionel Messi abrió el marcador de penal y Ángel Di María amplió con una jugada colectiva perfecta, construyendo un 2-0 que reflejaba la superioridad albiceleste hasta el minuto 80. La Selección de Francia reaccionó de forma inesperada y feroz.

Kylian Mbappé empató el partido en apenas dos minutos con un penal y una definición de volea, llevando la final al tiempo suplementario. En el tiempo extra, Messi volvió a adelantar a Argentina, pero Mbappé completó su hat-trick, sellando un 3-3 dramático e inolvidable.

La definición por penales consagró la resistencia y la fe argentina, Emiliano Martínez se erigió como figura con una atajada decisiva, mientras que Messi, Paulo Dybala, Leandro Paredes y Gonzalo Montiel convirtieron para el 4-2 final. Y Argentina levantó su 3ra Copa del Mundo.

 

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