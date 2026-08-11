Colombia eleva a 224 las víctimas mortales tras el fuerte sismo de magnitud 7,4

Colombia continúa enfrentando las consecuencias del potente sismo registrado este lunes, mientras los equipos de emergencia avanzan con las labores de rescate y evaluación de las zonas afectadas.

De acuerdo con el balance más reciente, 224 personas han perdido la vida y 188 permanecen desaparecidas. Las autoridades mantienen desplegados equipos de atención para localizar a quienes aún podrían encontrarse bajo estructuras afectadas y brindar asistencia a las comunidades damnificadas.

El movimiento telúrico, de magnitud 7,4, tuvo su origen en el departamento de Chocó y generó fuertes sacudidas que fueron reportadas en distintos puntos del territorio colombiano. La intensidad del evento ocasionó afectaciones en viviendas, edificaciones y otras infraestructuras.

Entre las zonas donde se sintió el movimiento estuvieron ciudades como Quibdó, Cali, Pereira, Manizales y Armenia, donde organismos de socorro trabajan en la identificación de daños y en la atención de las personas afectadas.

Ante la emergencia, las autoridades activaron los protocolos correspondientes y coordinaron acciones para atender a las comunidades que resultaron impactadas. Las labores incluyen la búsqueda de personas, atención médica, evaluación de estructuras y entrega de ayuda a las familias afectadas.

Los organismos de emergencia también permanecen atentos a posibles réplicas y recomiendan a la población mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades.

El sismo fue percibido además en países vecinos como Panamá, Ecuador y Venezuela, aunque sus efectos variaron dependiendo de la distancia con respecto al epicentro.

Mientras continúan las operaciones de búsqueda y asistencia, las autoridades colombianas mantienen actualizado el balance de víctimas y daños materiales. Se espera que las cifras puedan modificarse a medida que los equipos de emergencia ingresen a las zonas más afectadas y avancen las labores de evaluación.