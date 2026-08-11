Panamá apunta a los cuartos de final en el Mundial de Flag Football

Las selecciones masculina y femenina de Panamá ya se encuentran en Alemania para disputar el Campeonato Mundial de Flag Football IFAF 2026.

Las selecciones mayores masculina y femenina de Panamá se preparan para afrontar uno de los retos más importantes de la temporada: el Campeonato Mundial de Flag Football IFAF 2026, que se disputará del 13 al 16 de agosto en Düsseldorf, Alemania.

Ambos equipos panameños llegan a la cita mundialista con un objetivo claro: avanzar a los cuartos de final y competir por un lugar entre las mejores selecciones del torneo.

La delegación panameña partió rumbo a Alemania el pasado viernes 7 de agosto y ya se encuentra enfocada en los últimos preparativos antes del inicio de la competencia. Jugadores y cuerpo técnico trabajan en los detalles finales para afrontar una fase de grupos que pondrá a prueba su nivel frente a algunas de las principales potencias de esta disciplina.

El Mundial reunirá a las mejores selecciones del mundo y representa una oportunidad importante para Panamá de demostrar el crecimiento que ha tenido el flag football en los últimos años. La disciplina, conocida por ser una modalidad sin contacto del fútbol americano, combina velocidad, estrategia, precisión y trabajo en equipo.

Para las selecciones panameñas, superar la fase de grupos será el primer gran desafío. El objetivo inmediato es conseguir los resultados necesarios para avanzar a los cuartos de final, instancia que les permitiría mantenerse en la pelea por las posiciones más importantes del campeonato.

El Mundial comenzará este jueves 13 de agosto y se extenderá hasta el domingo 16, cuando se conocerán los nuevos campeones mundiales de flag football.