Desalojan edificios y hospitales en Chiriquí tras fuerte sismo

A esta hora personal de Sinaproc y Bomberos proceden a inspeccionar estructuras como el Hospital Regional Rafael Hernández y el hospital Materno Infantil José Domingo de Obaldía, tras el fuerte sismo registrado en la ciudad de David.

Por medidas de seguridad personal de ambos centros hospitalarios permanecen en las afueras hasta que las autoridades indiquen su ingreso.

Según el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, el evento sísmico se produjo a las 8:59 y tuvo una magnitud de 5.4 con una profundidad de 13km. Estuvo localizado en la región Fronteriza Panamá-Costa Rica a 11km al sureste de Progreso.