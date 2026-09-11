Connect with us

NOTICIAS NACIONALES

Desalojan edificios y hospitales en Chiriquí tras fuerte sismo

NOTICIAS NACIONALES

Jazz Experience llevará música y talento nacional a Boquete

NOTICIAS NACIONALES

Cadena humana en la UTP en apoyo al joven Jafeth González

NOTICIAS NACIONALES POLÍTICA NACIONAL

Presentan reporte de Economía y Desarrollo para el año 2026

NOTICIAS NACIONALES

Miviot cuenta con 263 potenciales beneficiarios identificados para viviendas  de interés social en Panamá Este

NOTICIAS NACIONALES

Desalojan edificios y hospitales en Chiriquí tras fuerte sismo

Published

5 horas atrás

on

A esta hora personal de Sinaproc y Bomberos proceden a inspeccionar estructuras como el Hospital Regional Rafael Hernández y el hospital Materno Infantil José Domingo de Obaldía, tras el fuerte sismo registrado en la ciudad de David.

Por medidas de seguridad personal de ambos centros hospitalarios permanecen en las afueras hasta que las autoridades indiquen su ingreso.

Según el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, el evento sísmico se produjo a las 8:59 y tuvo una magnitud de 5.4 con una profundidad de 13km. Estuvo localizado en la región Fronteriza Panamá-Costa Rica a 11km al sureste de Progreso.

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Nex Noticias (@nexnoticias)

Temas Relacionados:
Continue Reading

Entradas recientes

Lo Último

NOTICIAS NACIONALES5 horas atrás

Desalojan edificios y hospitales en Chiriquí tras fuerte sismo

A esta hora personal de Sinaproc y Bomberos proceden a inspeccionar estructuras como el Hospital Regional Rafael Hernández y el...
NOTICIAS NACIONALES13 horas atrás

Jazz Experience llevará música y talento nacional a Boquete

El distrito de Boquete se prepara para convertirse en escenario de una jornada dedicada al jazz y a la música...
NOTICIAS NACIONALES13 horas atrás

Cadena humana en la UTP en apoyo al joven Jafeth González

La comunidad de la Universidad Tecnológica de Panamá realizó una manifestación ante la desaparición forzada del estudiante Jafeth González. A...
NOTICIAS NACIONALES13 horas atrás

Presentan reporte de Economía y Desarrollo para el año 2026

En un evento celebrado en el BioMuseo de la Calzada de Amador, el Banco de Desarrollo de América Latina y...
NOTICIAS INTERNACIONALES14 horas atrás

Crece el conflicto interno en Yemen que podría generar una guerra civil

La toma del puerto de Moca, en el mar Rojo, y de una isla estratégica por parte de los rebeldes...
ENTRETENIMIENTO14 horas atrás

Variada agenda cultural del 11 al 18 de septiembre

El Ministerio de Cultura dio a conocer la variada programación cultural que se estará dando hasta el próximo 18 de...
NOTICIAS NACIONALES14 horas atrás

Miviot cuenta con 263 potenciales beneficiarios identificados para viviendas  de interés social en Panamá Este

A través de una intensa jornada de captación y evaluación social el equipo del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial...
SALUD Y VIDA15 horas atrás

MINSA lanza campaña «Suéltalo» para prevenir el suicidio

El Ministerio de Salud en San Miguelito realizó el lanzamiento del Proyecto Suéltalo en varias estaciones del Metro de Panamá. Cabe...
ENTRETENIMIENTO15 horas atrás

American Horror Story estrena tráiler de su temporada 13

Los seguidores de American Horror Story ya tienen más miedo en camino. Este jueves se lanzó el tráiler oficial de...
DEPORTES NACIONALES16 horas atrás

Panamá sigue sumando éxitos en los Juegos CODICADER

Un sobresaliente desempeño ha tenido la delegación panameña en los Juegos Estudiantiles Codicader celebrados en Honduras. Una de las actuaciones...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!