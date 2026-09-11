Jazz Experience llevará música y talento nacional a Boquete

El distrito de Boquete se prepara para convertirse en escenario de una jornada dedicada al jazz y a la música en vivo con la realización de Jazz Experience Boquete, que se celebrará el próximo sábado 19 de septiembre en los predios del Palacio Municipal de Boquete, con la participación de agrupaciones y músicos nacionales de distintas generaciones y procedencias.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Cultura, busca acercar la música a nuevos públicos y generar un espacio de encuentro entre artistas, comunidades y visitantes, aprovechando el entorno cultural y turístico de este distrito chiricano.

La programación comenzará a las 4:30 de la tarde con un pre-show a cargo de Tiburón Amarillo, agrupación integrada por talento chiricano y ganadora del primer lugar del concurso Cultura Rock, auspiciado por el Ministerio de Cultura.

A partir de las 5:30 p.m., el público podrá disfrutar de una programación que reunirá diferentes propuestas musicales. Entre ellas se encuentra Outside Jazz Band, integrada por músicos chiricanos y la agrupacíón Latin Coffeerized.

También participará Eliécer Izquierdo Project, con cuatro músicos procedentes de la ciudad de Panamá; Grupo Patatús, integrado por músicos de distintas procedencias, entre ellos panameños y venezolanos; y la Big Band Avanzada, integrada por 40 jóvenes músicos de la Red de Coros y Orquestas Juveniles de Panamá, bajo la dirección del profesor Alejandro Castillo.

Jazz Experience Boquete propone así una programación que combina el talento local con reconocidos músicos y agrupaciones del país, en una jornada abierta al público que busca fortalecer la circulación de la música y ampliar las oportunidades para los artistas nacionales.

Durante la presentación oficial de la actividad, el director nacional de las Artes del Ministerio de Cultura, Gianni Bianchini destacó los objetivos de esta propuesta y la importancia de llevar experiencias musicales a diferentes regiones del país.

El director regional del Ministerio de Cultura en Chiriquí, Gregorio González, resaltó el trabajo que desarrolla la institución para acercar diversas expresiones artísticas y culturales a las comunidades; además de espacios de entretenimiento y encuentro cultural.

La actividad cuenta además con el respaldo de autoridades locales y provinciales, entre ellas la Gobernadora de Chiriquí, Aixa Santamaría; el alcalde de Boquete, Eduardo Rodríguez; y la directora regional de la Autoridad de Turismo de Panamá, Sara Borrero, quienes resaltaron el valor cultural y turístico de este encuentro musical.

El Ministerio de Cultura invita el próximo 19 de septiembre el Jazz Experience Boquete que promete una tarde y noche de música, talento nacional y jazz en uno de los destinos más reconocidos de Chiriquí.