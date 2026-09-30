Desmantelan estructura criminal «Los iluminatis» en la 24 de Diciembre

Las autoridades naionales ejecutaron una operación antipandillas para desarticular a la organización criminal «Los Illuminatis», la cual operaba en el sector este del país y mantenía alianzas con otro grupo delictivo conocido como «Los HP».

Durante estas diligencias coordinadas entre la policía y la fiscalía, diez sospechosos fueron detenidos, incluyendo al presunto líder identificado como «alias Andresito».