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Desmantelan estructura criminal «Los iluminatis» en la 24 de Diciembre

Published

14 horas atrás

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Las autoridades naionales ejecutaron una operación antipandillas para desarticular a la organización criminal «Los Illuminatis», la cual operaba en el sector este del país y mantenía alianzas con otro grupo delictivo conocido como «Los HP».

Durante estas diligencias coordinadas entre la policía y la fiscalía, diez sospechosos fueron detenidos, incluyendo al presunto líder identificado como «alias Andresito».

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