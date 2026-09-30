Connect with us

NOTICIAS INTERNACIONALES POLÍTICA INTERNACIONAL

Un piloto de un vuelo que transportaba a israelíes intentó estrellar el avión

NOTICIAS INTERNACIONALES POLÍTICA INTERNACIONAL

Brasil prohíbe las páginas web de apuestas ilegales

NOTICIAS INTERNACIONALES

Fuertes lluvias provocan inundaciones y deslizamientos en Nepal

NOTICIAS INTERNACIONALES POLÍTICA INTERNACIONAL

Nave de SpaceX realiza su primer viaje orbital con éxito

NOTICIAS INTERNACIONALES POLÍTICA INTERNACIONAL

El Papa León XIV reza en la Catedral de Notre Dame en París

NOTICIAS INTERNACIONALES

Un piloto de un vuelo que transportaba a israelíes intentó estrellar el avión

Published

10 mins atrás

on

Un piloto de un vuelo que viajaba de los Emiratos Árabes Unidos a Israel apuñaló el miércoles a otro piloto y, al parecer, intentó estrellar el avión —que transportaba a unas 170 personas—, según declaró el primer ministro de Israel. Los pasajeros y la tripulación redujeron al agresor, y la aeronave aterrizó sin contratiempos en Arabia Saudita.

Mientras algunos pasajeros gritaban, el vuelo de FlyDubai emitió una alerta de emergencia y descendió bruscamente miles de pies (metros). Israel movilizó aviones de combate ante el temor de un posible secuestro.

Cuando el avión que transportaba a los pasajeros de dicho vuelo aterrizó en Israel el miércoles por la noche —entre vítores en el aeropuerto—, aún no estaba claro qué había motivado el ataque.

«Vamos a morir», recordó la pasajera Naama Bershadski sobre la angustiosa experiencia. Relató que cerró los ojos y rezó para que todo terminara bien.

Temas Relacionados:
Continue Reading

Entradas recientes

Lo Último

NOTICIAS INTERNACIONALES10 mins atrás

Un piloto de un vuelo que transportaba a israelíes intentó estrellar el avión

Un piloto de un vuelo que viajaba de los Emiratos Árabes Unidos a Israel apuñaló el miércoles a otro piloto...
ENTRETENIMIENTO20 mins atrás

El nuevo proceso legal que enfrenta el patrimonio de Hayden Panettiere

Wladimir Klitschko, exprometido de Hayden Panettiere y padre de su hija, se presentó en un tribunal de Los Ángeles para...
Agenda Cultural1 hora atrás

“CineLatente”, una semana dedicada al cine documental panameño

Panamá será escenario de “CineLatente”, del 13 al 16 de octubre, una iniciativa dedicada al cine documental que combinará la...
NOTICIAS NACIONALES2 horas atrás

Presidente Mulino: «Este informe no es una decisión, es un estudio»

El presidente José Raúl Mulino respaldó plenamente los puntos centrales del informe y afirmó sobre los criterios planteados: «Esos seis...
NOTICIAS NACIONALES2 horas atrás

Comisión Interministerial entrega el informe final sobre la mina

Los ministros de Comercio e Industrias, Economía y Finanzas, y Ambiente entregaron al presidente de la República, José Raúl Mulino,...
ENTRETENIMIENTO3 horas atrás

Miley Cyrus regresa a la cima del Billboard 200 con su nuevo álbum

Miley Cyrus ha alcanzado nuevamente la primera posición en el Billboard 200. La artista ha debutado en el puesto más...
AJÍ4 horas atrás

Porotos con cerdo y hueso de jamón

﻿ ¿Te gustó esta receta? Compártela y prueba otras preparaciones deliciosas en nuestra Sección de Recetas.
NOTICIAS NACIONALES22 horas atrás

IFARHU pagará becas en Chaque en la comarca Ngabe-Buglé

Representantes de las familias y líderes locales se reunieron con las autoridades del IFARHU para resolver un conflicto sobre la distribución de...
NOTICIAS NACIONALES22 horas atrás

Bernal destacó que la problemática del recurso hídrico

Miguel Antonio Bernal argumenta que el agua debe ser reconocida como un derecho inalienable dentro de una futura reforma constitucional en Panamá...
NOTICIAS NACIONALES23 horas atrás

Gobierno sustenta presupuesto de $246 millones para 2027

Juan Carlos Orillac, ministro de la Presidencia, sustentó el presupuesto para el año 2027 por un monto total de B/....
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!