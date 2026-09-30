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Miley Cyrus regresa a la cima del Billboard 200 con su nuevo álbum

Published

3 horas atrás

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Miley Cyrus ha alcanzado nuevamente la primera posición en el Billboard 200. La artista ha debutado en el puesto más alto con «Bass Persuades», lo que señala su regreso al número uno tras un periodo de 13 años.

Este listado, que evalúa semanalmente el rendimiento de álbumes y EPs, vuelve a colocar a Miley en lo más alto gracias a su nuevo trabajo musical.

Su sexto primer lugar

Con este logro, «Bass Persuades» se convierte en el sexto álbum de Miley Cyrus en lograr llegar a la cima del Billboard 200.

La última ocasión en la que la artista ocupó esta posición fue en 2013, cuando «Bangerz» alcanzó el primer lugar de la lista. Ese álbum incluyó varios de sus grandes éxitos, como «Wrecking Ball» y «We Can’t Stop».

Así llegó «Bass Persuades»

El nuevo disco comenzó a hacerse público a inicios de septiembre. Miley anunció el proyecto el 1 de septiembre, mientras que su lanzamiento oficial se realizó el 18 de septiembre.

Días tras el anuncio, el 3 de septiembre, la cantante lanzó el tema principal y primer sencillo de este álbum. La canción logró posicionarse en el número 35 del Billboard Hot 100.

Ahora, el álbum completo ha dado un nuevo paso al debutar directamente en el primer lugar del Billboard 200.

Miley festeja el logro

La artista aprovechó la ocasión y compartió su celebración con sus seguidores en redes sociales.

Miley publicó una serie de imágenes donde aparece junto a un arreglo floral en forma del número «1», haciendo alusión al puesto que ocupa su nuevo álbum en la lista.

Después de más de diez años, la artista regresa así a dejar su huella en una de las listas musicales más importantes de Estados Unidos.

 

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