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“CineLatente”, una semana dedicada al cine documental panameño

Published

1 hora atrás

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Panamá será escenario de “CineLatente”, del 13 al 16 de octubre, una iniciativa dedicada al cine documental que combinará la exhibición de cuatro producciones nacionales con espacios de conversación y análisis sobre el contexto de cada obra.

La programación, coordinada por la Dirección Nacional de Cine (DiCine), incluirá jornadas de proyecciones y conversatorios en el Auditorio Carmen Cedeño de la Ciudad de las Artes, a partir de las 5:00 p. m.

La programación reúne producciones que abordan la creatividad, la música, el deporte y la identidad afropanameña, con el propósito de resaltar la riqueza cultural e histórica del país a través del lenguaje audiovisual.

La iniciativa ofrecerá un espacio de diálogo entre la audiencia, los cineastas y los protagonistas de cada historia. Al finalizar cada proyección, se llevarán a cabo conversatorios diseñados para reflexionar sobre la memoria colectiva, la perseverancia y el patrimonio que identifica a Panamá.

Cartelera de la semana

Lunes 13 de octubre: “Para su Tranquilidad Haga su Propio Museo”, dirigida por Pilar Moreno y Ana Endara Mislov. Se trata de una obra centrada en la vida de Senobia Cerrud, quien transformó su vivienda en un museo personal. Al terminar la función se realizará un coloquio con las directoras sobre la vejez, la libertad y la creación artística.
Martes 14 de octubre: “Los Nietos del Jazz”, dirigida por Luis Sánchez Araujo y Roberto Latorre. Es un documental que retrata el camino de seis jóvenes músicos en el proceso de grabación de su primer álbum. La función contará con la participación del codirector Luis Sánchez Araujo.

Miércoles 15 de octubre: “Nación de Titanes”, dirigida por Joaquín Horna Sosa. Consiste en una retrospectiva sobre la época dorada de la lucha libre en Panamá y el impacto sociocultural de sus figuras. El conversatorio posterior reunirá a miembros del equipo de producción y protagonistas de la época.

Jueves 16 de octubre: “Una Noche de Calypso” dirigida por Fernando Muñoz. Es una exposición sobre la herencia afroantillana y la vigencia del calipso nacional a través de la trayectoria del Grupo Amistad. La sesión de clausura incluirá un intercambio de impresiones con los realizadores e invitados especiales.

Las actividades de “CINELATENTE” serán de acceso gratuito para todo público. Y debido a la capacidad limitada del recinto, los organizadores solicitan completar el formulario de inscripción previa para garantizar el cupo en las distintas funciones. Se puede registrar a través del correo electrónico: [email protected] o llamando al 501-4936 Dirección Nacional de Cine de MiCultura.

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