El nuevo proceso legal que enfrenta el patrimonio de Hayden Panettiere

Wladimir Klitschko, exprometido de Hayden Panettiere y padre de su hija, se presentó en un tribunal de Los Ángeles para pedir convertirse, de manera temporal, en el tutor legal del patrimonio de Kaya, según documentos de la corte.

La solicitud fue hecha luego del deceso de la actriz, que ocurrió el 16 de agosto de 2026, y su objetivo es proteger y gestionar los bienes que pertenecerían a la niña durante el proceso de herencia.

Kaya sería la única heredera

Kaya, que tiene 11 años, es la única descendencia de Panettiere y Klitschko. De acuerdo con la información que proporcionó el exboxeador, ella sería la única destinataria del patrimonio de la actriz, cuyo valor se ha calculado en alrededor de 6 millones de dólares.

Los documentos destacan que la niña es ciudadana estadounidense y actualmente reside en el extranjero con su padre.

Panettiere también poseía la ciudadanía estadounidense y vivía en California cuando falleció. Según la petición de Klitschko, la actriz murió sin haber dejado un testamento que indique cómo debían repartirse sus bienes.

¿Qué pretende Klitschko con su solicitud?

La petición no tiene el propósito de cambiar quién tiene derecho al patrimonio, sino que busca permitir que Klitschko pueda recibir, conservar y gestionar los bienes que le corresponden a Kaya mientras se lleva a cabo el proceso legal.

Si la solicitud es aceptada, el exboxeador tomaría temporalmente la responsabilidad de manejar esos recursos en nombre de su hija hasta que se defina formalmente la gestión del patrimonio.

La petición se presenta semanas después de la muerte de Panettiere, quien falleció a los 36 años en Carolina del Sur.