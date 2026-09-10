Día Mundial para la Prevención del Suicidio busca abrir conversaciones sobre salud mental

Cada 10 de septiembre se celebra el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, una fecha que busca abrir una conversación sobre un tema que suele ser complicado, pero que es fundamental para apoyar a aquellos que enfrentan momentos críticos.

Este día fue instaurado en 2003 por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio (IASP), en conjunto con la Organización Mundial de la Salud (OMS), con la finalidad de crear mayor conciencia acerca de esta problemática y fomentar medidas de prevención.

Para este año, el mensaje principal es “Cambiar la narrativa sobre el suicidio”, con el lema “Empezar la conversación”. Se busca romper el silencio y crear espacios donde las personas puedan compartir sus sentimientos y recibir apoyo.

¿Puede preguntar ser útil?

Uno de los mitos más comunes sobre el suicidio es la creencia de que preguntar directamente a alguien si tiene pensamientos de quitarse la vida podría hacerlo más propenso a hacerlo.

No obstante, expertos y organizaciones especializadas indican que abordar el tema de manera respetuosa no incrementa el riesgo. De hecho, una conversación honesta puede ayudar a reducir la tensión, permitir que la persona comparta su experiencia y facilitar el acceso a la ayuda necesaria.

Escuchar sin juzgar, ofrecer apoyo y prestar atención a las señales de sufrimiento son acciones significativas, sobre todo cuando alguien enfrenta una crisis emocional.

La importancia de la ayuda profesional

El apoyo de familiares, amigos o seres queridos puede ser muy útil, pero no reemplaza la atención de un especialista en salud mental.

Cuando hay pensamientos suicidas, intentos anteriores o señales constantes de angustia, es aconsejable buscar una evaluación de un profesional. Se puede acceder a la atención en un centro de salud, un centro comunitario de salud mental o a través de servicios de orientación.

En Panamá, una de las alternativas disponibles es la Línea 147 del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), que ofrece primeros auxilios psicológicos y orientación profesional de forma confidencial.

Línea 147: disponible las 24 horas del día, todos los días de la semana.

La prevención no depende solo de los servicios de salud. También involucra a las familias, escuelas, lugares de trabajo y comunidades, donde identificar señales y saber cómo acercarse a alguien puede hacer una gran diferencia.

Este 10 de septiembre, el mensaje es no pasar por alto las conversaciones difíciles: escuchar, dialogar y guiar a una persona hacia ayuda profesional puede ser un paso crucial.