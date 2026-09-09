Pronto podrían hacer pública la lista de ofensores sexuales

Las autoridades se preparan para lanzar una plataforma digital pública que expondrá los nombres de ciudadanos con sentencias firmes por delitos sexuales, una iniciativa que busca fortalecer la protección de los menores de edad.

Este registro nacional, disponible próximamente a través del portal Panamá Conecta, representa la culminación de un extenso proceso legislativo diseñado para otorgar mayor transparencia y seguridad a las familias frente a agresores reincidentes.