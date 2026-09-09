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CSS avanza en el cumplimiento de las sentencias del caso dietilenglicol

Published

5 horas atrás

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La Caja de Seguro Social (CSS) informa a las víctimas del caso dietilenglicol, a sus familiares y a la ciudadanía que avanza en las gestiones administrativas, presupuestarias y tecnológicas necesarias para cumplir, de manera rigurosa y dentro de los plazos correspondientes, lo ordenado por los tribunales de justicia.

Para atender el pago de las indemnizaciones, la institución mantiene la partida presupuestaria destinada a los primeros doce beneficiarios reconocidos en las sentencias formalmente notificadas, por un monto de veinticinco mil balboas (B/.25,000.00) para cada uno. Los trámites requeridos para efectuar estos desembolsos ya se encuentran en curso.

La CSS continuará analizando individualmente cada sentencia que le sea notificada, con el propósito de determinar las actuaciones administrativas y presupuestarias necesarias para su estricto cumplimiento, de acuerdo con el contenido y alcance particular de cada decisión judicial.

Como parte de este proceso, la institución habilitará una herramienta tecnológica mediante la cual cada víctima podrá ingresar con su identificación y consultar el estado y la etapa en que se encuentra su caso. La plataforma contará con los protocolos necesarios para proteger la privacidad y la confidencialidad de la información. De esta manera, cada persona podrá conocer directamente el avance de su trámite, sin exponer públicamente sus datos médicos o procesales.

La CSS también publicará en su sitio web oficial las disculpas públicas institucionales dispuestas por los tribunales, en los términos establecidos en las respectivas sentencias y en reconocimiento de la responsabilidad que estas determinen por los hechos relacionados con los medicamentos contaminados.

Asimismo, se avanza en las gestiones para construir un monumento en la Ciudad de la Salud y colocar una placa conmemorativa en el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, en el espacio donde funcionó el antiguo laboratorio de medicamentos. Ambas iniciativas honrarán la memoria de las víctimas fallecidas y contribuirán a preservar el recuerdo de un hecho que marcó profundamente a cientos de familias panameñas.

A la fecha, ya se han realizado las inspecciones y visitas técnicas requeridas para delimitar los espacios en los que se ubicarán estos elementos conmemorativos.

La Caja de Seguro Social reafirma su compromiso de cumplir integralmente las decisiones judiciales que le sean formalmente notificadas, con respeto hacia las víctimas y sus familias, y garantizando la estricta reserva de la información médica y procesal, conforme a la ley.

La institución mantendrá informadas a las víctimas y a sus apoderados o representantes, a través de sus canales oficiales, sobre los avances de este proceso y las acciones adoptadas para el cumplimiento de cada sentencia.

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