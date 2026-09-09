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AMP da seguimiento a incidente con buque panameño en Irak

Published

3 horas atrás

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La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) informó que, a través de su Dirección General de Marina Mercante (DGMM), que da seguimiento a las investigaciones relacionadas a un incidente registrado este miércoles 9 de septiembre con el buque tanquero de crudo (Crude Oil Tanker) New Andros, de bandera panameña, mientras transitaba por aguas territoriales de Irak.

De acuerdo con reportes preliminares llegados a la oficina de Protección Marítima, el tanquero habría sido impactado por un tipo de dispositivo, hasta el momento no identificado, provocando un incendio a bordo, que fue controlado y extinguido exitosamente por botes de rescate iraquíes.

Según la información disponible, no se han reportado víctimas ni heridos entre los 22 miembros de la tripulación.

El incidente ocurre en un contexto de elevada tensión militar en la región, situación que ha generado alertas y reportes sobre riesgos para la navegación comercial en el área. Asimismo, la United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) informó sobre otros incidentes que involucraron a varios buques mercantes en el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán durante la noche.

La AMP continúa monitoreando los riesgos que enfrentan los buques de bandera panameña que transitan áreas de conflicto bélico, aplicando los protocolos pertinentes bajo el Código ISPS (Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias) y el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS).

La AMP exhorta seguir las recomendaciones de la bandera, publicadas en el portal  https://panama-registry.com/

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