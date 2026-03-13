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Díaz-Canel admite negociación con funcionarios de Estados Unidos
Miguel Díaz-Canel hizo hoy el anuncio histórico que el régimen cubano «ha sostenido recientemente conversaciones con representantes del Gobierno de los Estados Unidos».
En un mensaje grabado, Díaz-Canel explicó por su parte que «Cuba ha sostenido conversaciones con representantes del Gobierno de Estados Unidos orientadas a buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias entre ambos Gobiernos».
La Habana había negado en varias ocasiones estas conversaciones, pese a los rumores.
🇺🇸🇨🇺 El momento histórico en donde el dictador de Cuba, Miguel Díaz Canel, anuncia en cadena nacional que han cedido a la presión y están oficialmente en negociaciones con los Estados Unidos.
El régimen cubano completamente rendido, al borde de la muerte.pic.twitter.com/lDAjV4cwh9
— Agustín Antonetti (@agusantonetti) March 13, 2026
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