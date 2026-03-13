Díaz-Canel admite negociación con funcionarios de Estados Unidos

Miguel Díaz-Canel hizo hoy el anuncio histórico que el régimen cubano «ha sostenido recientemente conversaciones con representantes del Gobierno de los Estados Unidos».

En un mensaje grabado, Díaz-Canel explicó por su parte que «Cuba ha sostenido conversaciones con representantes del Gobierno de Estados Unidos orientadas a buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias entre ambos Gobiernos».

La Habana había negado en varias ocasiones estas conversaciones, pese a los rumores.