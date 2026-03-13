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Gobierno arranca plan de acción para optimizar la red de agua potable

Published

5 horas atrás

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El Gobierno Nacional y el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) comenzarán a ejecutar en los próximos días un plan de acción conjunta para la recuperación de la red de agua potable en el país, el cual arrancará con prioridad en las provincias de Herrera y Los Santos.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, ha designado al ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, como coordinador de este plan de acción, que llevará soluciones a las comunidades que en los últimos días se han visto más afectadas en el servicio de agua potable.

Hoy el ministro Orillac dirigió la segunda reunión de tarea conjunta para definir los últimos detalles de la estrategia gubernamental, en las cuales ha participado el secretario de Metas Presidenciales, José Ramón Icaza, quien continuará a cargo del seguimiento y el cumplimiento de los avances en los proyectos de Plantas Potabilizadoras; el director encargado del Idaan, Luis Santanach; y Antonio Tercero González, secretario general del Conades; así como miembros de la junta directiva y personal técnico del Idaan.

Los trabajos se concentrarán en la instalación de bombas para pozos, adecuación de plantas potabilizadoras y mantenimiento de la red de distribución en distintos puntos de la península de Azuero, y luego en el resto del país.
El ministro Orillac enfatizó que este plan ha sido diseñado bajo instrucción del presidente Mulino, quien mañana anunciará la construcción de nuevas plantas potabilizadoras en el interior del país.

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