Dos panameños logran regresar tras ser reclutados para la guerra entre Rusia y Ucrania

Nos cuentan su experiencia en la guerra y revelan cómo se dio el proceso de reclutamiento a través de redes sociales. Aseguran que les prometieron que no les quitarían el pasaporte, que mantendrían comunicación con sus familiares y que recibirán una paga.

Sin embargo, el panorama fue totalmente diferente. Permanecieron un mes y 15 días en la zona de conflicto y aseguran que la propuesta resultó ser bastante engañosa.