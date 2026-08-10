Ronald Araújo deja el Barcelona y se marcha al Liverpool

El defensor uruguayo Ronald Araújo dejará temporalmente el Barcelona para incorporarse al Liverpool de cara a la temporada 2026-2027. El jugador llegará al conjunto inglés en calidad de cedido por una temporada, con una opción de compra al finalizar el préstamo.

El acuerdo establece que el Liverpool asumirá el 100 % del salario del futbolista durante su estancia en Inglaterra. De concretarse la compra posteriormente, Araújo podría continuar de forma permanente en Anfield.

El defensor de 27 años llega con amplia experiencia internacional tras varias temporadas en el Barcelona, donde se consolidó como uno de los referentes de la defensa y llegó a portar el brazalete de capitán.

Con su llegada, el Liverpool busca fortalecer su línea defensiva para afrontar una nueva temporada de la Premier League y las competiciones europeas. Ahora, Araújo tendrá el reto de adaptarse al fútbol inglés y demostrar su nivel para ganarse un lugar en el equipo.