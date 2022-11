Edición Qatar 22: Al-Owais, Laïdouni, Ochoa y Mbappe los héroes de la jornada

Mohammed Al-Owais

El futbolista saudí Mohammed Al-Owais, se convirtió en una pieza vital en la victoria 2-1 del seleccionado de Arabia Saudí ante la gran favorita de esta cita mundialista Argentina en el estadio de Lusail en Qatar. Al-Owais, quien es el guardameta de su equipo, terminó este partido con cinco salvamentos, 14 pases precisos y dos reclamos, que lo llevaron a ganar el premio de mejor jugador del partido.

Mohammed Al-Owais de 31 años, empezó su carrera hace 10 años el club saudí Al-Shabab en la actualidad juega como portero del Al-Hilal Saudi F. C de la liga profesional saudí; En noviembre 2016, Al-Owais realizó su debut con la selección nacional de Arabia Saudí en las eliminatorias para la Copa del Mundo de 2018 contra Japón.

Aïssa Laïdouni

El centrocampista de 25 años, Aïssa Laïdouni, lleva el apodo cariñosamente como –El Mamut Tunecino– comenzó su carrera futbolística en el Angers SCOde laLigue 1 de Francia en 2016. Fue fichado por el Ferencváros TC de la Nemzeti Bajnokság I de Hungría en el 2020.

Durante 88 minutos Laïdouni, se convirtió en la sombra del danés Rasmus Kristensen y marcó la ventaja como local de la selección de Túnez en el Education City Stadium.

He’s been popping up everywhere. 💥 pic.twitter.com/wQfuPal0qr

Aissa Laidouni’s first half by numbers vs. Denmark:

Guillermo Ochoa

Guillermo “Memo” Ochoa, fue el héroe para los mexicanos en el partido debut de la selección de México contra la selección de Polonia en el Estadio 974 de Doha, luego de atajarle un penal al jugador polaco delantero del Barcelona, Lewandowski al minuto 57 del encuentro.

Qatar 2022, se la quinta cita mundialista a la que asiste Ochoa, inició su carrera futbolística en el Club América en 2004. En 2007 logró aparecer en el listado para el Balón de Oro, ocupó el lugar 30 con un solo voto a favor siendo así ser el primer mexicano en estar presente en dicho listado.

Guillermo Ochoa has now saved 17 penalties in his career. This is his 4th penalty saved for Mexico.

Iconic World Cup Keeper. 🇲🇽 pic.twitter.com/T0GmXlJOkY

— Statman Dave (@StatmanDave) November 22, 2022