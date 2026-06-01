Marcelo Flores fuera del Mundial 2026

El sueño mundialista de Marcelo Flores terminó de forma inesperada a pocos días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El mediocampista sufrió una grave lesión de rodilla durante la final de la Concacaf Champions Cup, un golpe que lo obligará a perderse el torneo con la selección de Canadá “Perdón por no contestar a nadie todavía, son tiempos muy difíciles para mí. Perdí mi ACL”.

Los estudios médicos confirmaron que Flores sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior, una de las lesiones más temidas para cualquier futbolista. El jugador abandonó el terreno de juego visiblemente afectado y posteriormente expresó su tristeza en redes sociales tras conocer el diagnóstico. “Solo quería agradecer a todos por sus mensajes. No he estado usando el móvil, ni he revisado mensajes, pero prometo responder a todos. Aprecio mucho su preocupación. Volveré más fuerte”, concluyó el mediocampista.

Su ausencia representa una baja sensible para Canadá, que contaba con el joven talento como una de sus principales alternativas ofensivas. Con apenas 22 años, Flores deberá enfocarse ahora en su recuperación, mientras el combinado canadiense afrontará el Mundial sin una de sus figuras emergentes.