Ejecutivo lleva ala Asamblea proyectos para fomentar desarrollo de Centros de Investigaciones Nacionales

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, presentó ante la Asamblea Nacional de Diputados dos iniciativas legislativas del Ejecutivo, que establece el marco jurídico para el otorgamiento de la calificación de Laboratorio de Interés Nacional y la que realizar transformaciones al Sistema Nacional de Investigación (SNI).

El primer proyecto, destacó Orillac, propone establecer un marco de apoyo del Estado en recursos materiales e incentivos para aquellos centros e institutos de investigación que aspiren a ser calificados como Laboratorio de Interés Nacional, a cambio de un desempeño consistente con estándares internacionales, apertura a su entorno, transparencia y compromiso con el país.

Sustentó que fomentar el desarrollo de más centros e institutos de investigación de alto impacto generará varios beneficios entre ellos que sus investigadores podrán enfocarse, a largo plazo, en investigaciones de interés nacional; se podría reducir la brecha de ciencia y tecnología con otras naciones; el país podrá absorber anualmente a más investigadores y especialistas de gran potencial; se elevará el nivel académico en nuestras universidades y centros de formación superior, lo que a su vez fortalecerá el sector productivo.

Esta sustentación está orientada en que, desafortunadamente, en América Latina, Panamá mantiene uno de los niveles más bajos de inversión en investigación y desarrollo en relación con el porcentaje de la riqueza anual que genera, y uno de los porcentajes más bajos de investigadores, añadió el jefe del Ministerio de la Presidencia.

Irónicamente, a través de becas gubernamentales se han formado número de científicos y tecnólogos altamente calificados, que retornan al país con deseos de contribuir al desarrollo científico, pero éstos no encuentran la infraestructura adecuada para volcar su talento. Por ellos, esta iniciativa crea una herramienta ágil para promocionar el desarrollo de laboratorios de investigación de interés nacional y, de esta manera, revertir esta brecha de productividad y de utilidad hacia la comunidad innovadora, las universidades y el país en general.

El segundo proyecto presentado por el ministro Orillac se trata de la transformación del SNI creado el 14 de diciembre de 2007, y que opera física y financieramente desde la SENACYT, sin embargo, a pesar de contar con el Consejo Directivo Nacional, creado por la Ley 56 de 2007, no posee con persona jurídica, ni encaja en la estructura organizativa de la SENACYT, dejándolo en un limbo jurídico.

Por estos motivos, resaltó Orillac, la iniciativa que se genera de la SENACYT considera que luego de dieciocho (18) años desde la sanción requiere realizarle una transformación, que le permitan promover y reconocer a los centros y grupos de investigación, potenciar el asesoramiento y recomendaciones a la formulación de políticas públicas nacionales.

Añadió que, para desarrollar estas transformaciones, es esencial que el sistema pueda contar con una persona jurídica, como lo podría ser una asociación de interés público, que le podría otorgar una mayor agilidad en su ejecución y estabilidad funcional, al permitir que distintas organizaciones públicas y privadas coparticipen en su administración.

Al presentar estos proyectos en la Asamblea Nacional, el ministro de la Presidencia estuvo acompañado del secretario nacional de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT), Eduardo Ortega; y el jefe de la Secretaría del Consejo de Gabinete, Edgardo Lasso, así como equipo de trabajo de la SENACYT.