Presidente Mulino y la primera dama participan en la inauguración de la Asamblea de la ONU

El presidente de la República, José Raúl Mulino, participó hoy en la inauguración del Debate General de la 81.ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la ciudad de Nueva York. Este evento reúne a los líderes de 193 países y este año tiene como tema central “Restablecer la confianza, gestionar la transformación: unas Naciones Unidas que cumplan con todos”.

Mulino, quien estuvo acompañado por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino; el canciller, Javier Martínez-Acha; el embajador de Panamá en la ONU, Eloy Alfaro; y los ministros Felipe Chapman (Economía y Finanzas) y José Ramón Icaza (Asuntos del Canal), escuchó las disertaciones del secretario general de la ONU, António Guterres; y del presidente de la Asamblea de este año, Khalilur Rahman, de Bangladesh.

También estuvo presente durante los discursos de los presidentes de Brasil, Luiz Inácio “Lula” da Silva; de Estados Unidos, Donald Trump; de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan; y del jefe de Estado de Jordania, el rey Abdalá II bin Al Hussein.

En el que fue su último discurso como secretario general de la ONU, Guterres enfocó su mensaje en la desigualdad, la crisis climática, la seguridad sobre la inteligencia artificial (IA) y los riesgos de una posible pérdida de control humano sobre esta tecnología.

Indicó que la IA debe estar configurada por la humanidad y en beneficio de ella. “Los niños no deben convertirse en conejillos de Indias de sistemas no regulados. Nunca hay que dejar que las máquinas tomen decisiones de vida o muerte”, manifestó Guterres.

Asimismo, resaltó que la paz, la desigualdad, el clima y la IA son las cuatro grandes pruebas de poder que definirán el futuro del mundo, por lo que afirmó que la humanidad necesita, hoy más que nunca, una ONU fortalecida.

Por su parte, el presidente de la Asamblea de la ONU para este año, Khalilur Rahman, habló sobre los desafíos globales y los conflictos actuales, al tiempo que exigió una salida pacífica para cada caso.

Hizo un llamado al Consejo de Seguridad para actuar cuando sea necesario: “Cuando el Consejo de Seguridad funciona, la ONU funciona”, expresó.

También indicó que no puede haber paz en el mundo sin desarrollo y exhortó a la ONU a prepararse para el futuro, profundizando en los problemas y desafíos que ya se confrontan.

En su intervención, el presidente Lula da Silva señaló que la ONU se encuentra debilitada y está fracasando en su rol de mantener la paz en el mundo, por lo que instó a actuar con responsabilidad y sentido de urgencia.

También se refirió a la situación de Venezuela, Nicaragua y Cuba, así como al problema del narcotráfico, el crimen organizado, el cambio climático, la revolución tecnológica, el reto de la inteligencia artificial y el debilitamiento de la Organización Mundial de la Salud. En este espacio destacó los esfuerzos de Brasil para combatir el crimen organizado y la corrupción.

En tanto, el presidente de Estados Unidos dijo que su país es más fuerte que nunca, con una economía envidiable y en expansión en lo que denominó el siglo de oro. “El futuro es muy prometedor en Estados Unidos, con una tasa de pobreza en el nivel más bajo de su historia, inversiones récord y estadísticas criminales bajando”, aseveró Trump, quien también abordó los conflictos internacionales, como el de Irán.

La agenda del presidente Mulino para hoy incluye reuniones bilaterales con la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen; y con el presidente de España, Pedro Sánchez; así como su participación en el foro de líderes de Columbia University.