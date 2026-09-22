Realizarán feria de salud en el Mercado San Felipe Neri

La Caja de Seguro Social de Panamá organiza ferias de salud comunitarias con el objetivo de facilitar el acceso gratuito a servicios de prevención y promoción del bienestar integral.

Mediante jornadas itinerantes en espacios públicos como mercados, la institución busca realizar una detección temprana de enfermedades crónicas, tales como la diabetes y la hipertensión, que suelen avanzar de forma silenciosa en la población.