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Realizarán feria de salud en el Mercado San Felipe Neri
La Caja de Seguro Social de Panamá organiza ferias de salud comunitarias con el objetivo de facilitar el acceso gratuito a servicios de prevención y promoción del bienestar integral.
Mediante jornadas itinerantes en espacios públicos como mercados, la institución busca realizar una detección temprana de enfermedades crónicas, tales como la diabetes y la hipertensión, que suelen avanzar de forma silenciosa en la población.