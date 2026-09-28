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Tom Holland, Sabrina Carpenter y Margaret Qualley protagonizarán la película de Fred Astaire

Published

6 horas atrás

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La vida de Fred Astaire llegará pronto a las salas de cine con un elenco que aún sigue tomando forma. Margaret Qualley y Sabrina Carpenter se han unido a la nueva película biográfica de Sony Pictures, donde Tom Holland será el protagonista.

La película, que aún no tiene un nombre oficial, será dirigida por Paul King y narrará parte de la historia del famoso bailarín y actor de Hollywood.

De Adele Astaire a Ginger Rogers

Qualley, reconocida por su rol en “La Sustancia”, interpretará a Adele Astaire, la hermana mayor de Fred y una figura fundamental en los inicios de su carrera.

Los hermanos empezaron su trayectoria trabajando juntos en un número de vodevil y luego llevaron su espectáculo a los escenarios de Broadway y el West End en Londres, antes de que Fred hiciera su transición definitiva al cine.

El filme se centrará especialmente en la relación laboral entre los hermanos y en los primeros pasos que dieron juntos en el mundo del entretenimiento.

Por otro lado, Sabrina Carpenter, de 27 años, tomará el papel de Ginger Rogers, la famosa actriz y bailarina que actuó junto a Astaire en varios de sus filmes más icónicos.

Este proyecto también será el regreso de Carpenter al cine tras algunos años dedicándose principalmente a su carrera musical.

Tom Holland vuelve a sus raíces

Para Holland, encarnar a Astaire es también una oportunidad para regresar a una de sus pasiones iniciales: el baile.

El actor fue seleccionado para personificar al artista legendario en 2021 y desde entonces ha comenzado a prepararse para el papel, especialmente para las difíciles secuencias de baile.

Holland ha expresado su deseo de realizar las coreografías por sí mismo, sin la ayuda de dobles, y de grabar algunas de las secuencias en una única toma.

La intención es replicar el estilo en que se filmaban los grandes números musicales en la época de Astaire, quien fue uno de los artistas más influyentes en la historia del cine y la danza en Hollywood.

Por el momento, Sony Pictures no ha revelado el título ni la fecha de lanzamiento de la película.

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