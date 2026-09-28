Aviación de ala rotativa aborda desafios de seguridad operacional

Pilotos de helicópteros, autoridades aeronáuticas e instructores se reúnen en Panamá para reforzar la preparación en aterrizajes y despegues desde plataformas elevadas y helipuertos ubicados en edificios, operaciones que requieren altos niveles de precisión, planificación y gestión de riesgos.

La capacitación forma parte del Segundo Simposio de Operaciones Aéreas para Pilotos de Helicópteros, organizado por la Unión Panameña de Aviadores Comerciales (UNPAC), el Instituto Superior de Formación Profesional Aeronáutica (ISFPA) y M5 Helicopters.

Durante las jornadas se analizan factores que pueden incidir en estas operaciones, entre ellos obstáculos cercanos, viento, turbulencia generada por estructuras, cizalladura y condiciones de rendimiento de la aeronave.

La agenda también contempla vuelo en montaña y a elevadas altitudes, toma de decisiones bajo presión, gestión de amenazas y errores (TEM), pérdida de efectividad del rotor de cola (LTE), vuelco dinámico y vuelo controlado contra el terreno (CFIT).

El simposio se extenderá hasta este martes 29 de septiembre, con una agenda especializada dirigida a los profesionales de la aviación de ala rotativa.