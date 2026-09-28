Policía Nacional no tiene facultad de establecer un toque de queda en Veracruz

El Ministro de Seguridad aclara que la Policía Nacional carece de la autonomía legal para imponer restricciones de movilidad, delegando dicha responsabilidad exclusivamente en los gobiernos locales.

Aunque el cuerpo policial considera que un toque de queda sería una herramienta beneficiosa para combatir la criminalidad en Veracruz, su función actual se limita a ejecutar operativos de vigilancia y colaborar con la alcaldía bajo el marco de la ley.