La leyenda española: Andrés Iniesta

Con su inteligencia, pausa y cambio de ritmo, marcó una estela de calidad en cada Mundial que participó, siendo considerado uno de los mediocampistas más destacados en la historia del Mundial.

Disputó 4 Copas del Mundo (2006, 2010, 2014 y 2018), consolidándose como uno de los futbolistas más influyentes de la era moderna.

Sus números en Copas del Mundo reflejan una trayectoria de 14 partidos disputados y 2 goles anotados. Participó en 2006 donde jugó un encuentro; 2010 donde alcanzó su mejor registro con 6 partidos y 2 goles; 2014 con 3 apariciones; y 2018 donde disputó 4 encuentros.

En Alemania 2006 comenzó a ganar espacio en la selección, mostrando su visión y precisión en el pase. Su evolución continuó hasta convertirse en eje creativo del equipo de Vicente del Bosque. En el Mundial de Sudáfrica 2010, donde fue uno de los jugadores más destacados del equipo que ganó, alcanzó su mayor nivel.

Iniesta firmó actuaciones decisivas en las Eliminatorias y protagonizó el momento más icónico del torneo al marcar, en la prórroga, el gol que le dio el Título a España ante Países Bajos, una definición que lo elevó a la inmortalidad del fútbol.

En Brasil 2014 y Rusia 2018, Andrés Iniesta fue nuevamente el jugador más claro en un equipo que no pudo sostener su ciclo dorado.