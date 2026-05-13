El gol 500 en la historia de los Mundiales fue obra del escocés Bobby Collins, durante 1958. A pesar de su tanto, Escocia cayó 3-2 ante Paraguay el 11 de junio en el estadio Idrottsparken de Norrköping, en un recordado duelo de la fase de grupos.

Carlos Salvador Bilardo es el entrenador con más partidos dirigidos para Argentina en Mundiales, con 14 encuentros (8G-4E-2P), una efectividad del 66,7%. Condujo al equipo a la gloria en 1986 , tras vencer 3-2 a Alemania en la final, y cuatro años más tarde lo llevó al subcampeonato en 1990, otra vez ante el conjunto alemán.

El 9 de diciembre de 2022, en el duelo de cuartos de final entre Argentina y Países Bajos (2-2, 4-3 por penales), se batió el récord de tarjetas en un partido mundialista: el español Antonio Mateu Lahoz mostró 18, con 17 amarillas (10 a Argentina y 7 a Países Bajos) y 1 roja a Denzel Dumfries (en los penales).

El primer gol olímpico en Mundiales fue obra del colombiano Marco Coll, quien sorprendió al legendario Lev Yashin en el 4-4 ante Unión Soviética por el Grupo 1 de 1962 FIFA World Cup, el 3 de junio en Arica, siendo un hito único en la historia de la Copa Mundial de la FIFA 2026 sigue siendo historia del mundial.

15 años y 363 días fue el lapso récord entre dos participaciones mundialistas de un mismo jugador. El protagonista fue Faryd Mondragón, arquero colombiano que disputó su primer Mundial en 1998 y regresó 16 años después en el 2014.