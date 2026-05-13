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Estados Unidos y su legado en la Copa del Mundo

Published

4 horas atrás

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ESTADOS UNIDOS afrontará su 12ª participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026, siendo el segundo país de la CONCACAF con más presencias, solo detrás de México (18). Ambos estuvieron presentes en la edición inaugural de Uruguay 1930, donde el conjunto norteamericano alcanzó su mejor actuación histórica al finalizar en el 3er puesto. Desde entonces, logró avanzar a la fase final en 4 de sus últimas 5 participaciones, aunque en las últimas 3 no pudo superar los octavos de final.

En Qatar 2022, Estados Unidos fue el único representante de la CONCACAF entre los 16 mejores equipos del torneo. Además, culminó la fase de grupos invicto, compartiendo ese registro con Inglaterra, Croacia, Marruecos y Países Bajos.

Christian Pulisic fue una de las principales figuras al participar directamente en 3 goles en una misma edición mundialista, con 1 gol y 2 asistencias, igualando lo realizado por Landon Donovan en Sudáfrica 2010. Donovan continúa siendo el máximo referente estadounidense en Mundiales, tanto en partidos disputados (12) como en goles convertidos (5).

Sin embargo, la selección norteamericana aún mantiene una deuda pendiente: nunca ganó un partido mundialista tras comenzar en desventaja, acumulando 24 encuentros sin poder remontar un marcador adverso.

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