Las marcas de Argentina y España en Qatar 2022

La selección de Argentina brilló en la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 al liderar múltiples estadísticas ofensivas y de juego, entre ellas goles de jugada con 11 tantos, cinco penales a favor y cuatro goles desde el punto penal. Además, destacó en tiros de esquina, pases totales y correctos, faltas recibidas, balones recuperados y disparos totales.

Argentina es el campeón actual, ganando el Mundial 2022 en Qatar al derrotar a Francia 4-2 en penales. Solo 8 países han ganado la Copa Mundial de Fútbol en 92 años de historia y en este mundial 2026 sabremos cual será el nuevo campeón.

España alcanzó en el último Mundial una cifra histórica al superar los 100 goles en la competición, llegando a un total de 108 anotaciones. También consiguió la mayor goleada de su historia en una Copa del Mundo tras vencer 7-0 a Costa Rica en su debut.

La selección de Irán nunca ha logrado avanzar más allá de la fase de grupos en los Mundiales. Con su presencia en el mundial 2026 llegará a siete participaciones, acumulando 18 partidos disputados con tres victorias, cuatro empates y once derrotas. En Qatar 2022 consiguió además su primera victoria por más de un gol de diferencia al derrotar 2-0 a Gales.