Selecciones que dejaron huella en la historia de los Mundiales

En Qatar 2022, CROACIA reafirmó su gran desempeño en las definiciones por penales en Copas del Mundo. La selección balcánica disputó 4 tandas y se impuso en todas, logrando una efectividad perfecta del 100%, igualando así el récord histórico que posee Alemania.

CANADÁ afrontará su tercera participación en la Copa Mundial 2026, la segunda de manera consecutiva y la primera como país anfitrión, en este mundial luego de estar presente en México 1986 y Qatar 2022. El combinado norteamericano comparte junto a El Salvador una estadística negativa: son las selecciones con más partidos disputados sin conseguir una victoria, acumulando 6 encuentros sin triunfos.

La actuación más destacada de SENEGAL en los Mundiales absolutos ocurrió en Corea/Japón 2002, torneo en el que debutó sorprendiendo con un triunfo 1-0 sobre la campeona vigente Francia y posteriormente avanzó hasta los cuartos de final.