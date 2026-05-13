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Selecciones que dejaron huella en la historia de los Mundiales

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4 horas atrás

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En Qatar 2022, CROACIA reafirmó su gran desempeño en las definiciones por penales en Copas del Mundo. La selección balcánica disputó 4 tandas y se impuso en todas, logrando una efectividad perfecta del 100%, igualando así el récord histórico que posee Alemania.

CANADÁ afrontará su tercera participación en la Copa Mundial 2026, la segunda de manera consecutiva y la primera como país anfitrión, en este mundial luego de estar presente en México 1986 y Qatar 2022. El combinado norteamericano comparte junto a El Salvador una estadística negativa: son las selecciones con más partidos disputados sin conseguir una victoria, acumulando 6 encuentros sin triunfos.

La actuación más destacada de SENEGAL en los Mundiales absolutos ocurrió en Corea/Japón 2002, torneo en el que debutó sorprendiendo con un triunfo 1-0 sobre la campeona vigente Francia y posteriormente avanzó hasta los cuartos de final.

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