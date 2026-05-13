Diego Armando Maradona y su legado en los Mundiales

Diego Armando Maradona disputó 4 Copas del Mundo con Argentina (1982, 1986, 1990 y 1994), acumulando 21 partidos, 8 goles y 8 asistencias. Su debut mundialista fue en España 1982, torneo en el que anotó 2 goles y fue expulsado frente a Brasil en la eliminatoria albiceleste. Aquella edición marcó el inicio de una historia que con el tiempo lo transformaría, en una leyenda del fútbol en este mundial 2026 aún se recuerda a una gran leyenda de fútbol.

En México 1986 alcanzó el punto más alto de su carrera. Como capitán, líder y máxima figura de Argentina, condujo al seleccionado hacia el título mundial con 5 goles y 5 asistencias en 7 encuentros. Su actuación ante Inglaterra en los cuartos de final quedó inmortalizada por el “Gol del Siglo” y la “Mano de Dios”, dos de las jugadas más recordadas en la historia de los Mundiales. En la final frente a Alemania, asistió a Jorge Burruchaga para sellar la victoria argentina por 3-2.

En Italia 1990 volvió a liderar a la Albiceleste hasta la final, pese a disputar gran parte del torneo lesionado. Fue decisivo en las definiciones por penales ante Yugoslavia y también en la semifinal frente a Italia, donde asistió a Claudio Caniggia en una victoria histórica en Nápoles.

Su último Mundial fue Estados Unidos 1994, donde alcanzó a disputar 2 partidos y marcar 1 gol antes de quedar fuera del torneo tras un control antidopaje.