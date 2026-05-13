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Italia sorprendió al mundo y dejó fuera al gran favorito

Published

4 horas atrás

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El 3-2 de Italia ante Brasil por la segunda ronda de la 1982 fue uno de los partidos más emblemáticos de la Copa del Mundo. Se jugó el 5 de julio en Barcelona y enfrentó a dos potencias en plenitud: el Brasil de Zico, Sócrates y Falcão, y la Italia de Paolo Rossi, Marco Tardelli y Dino Zoff. En un duelo de altísimo nivel técnico, Paolo Rossi se convirtió en héroe absoluto al marcar los 3 goles italianos.

Brasil respondió con tantos de Sócrates y Falcão, sin embargo, no logró imponerse pese a dominar la posesión y el juego ofensivo. El arquero Dino Zoff sostuvo la ventaja en el tramo final con una atajada decisiva sobre la línea tras un cabezazo de Óscar. El triunfo clasificó a Italia a las semifinales y dejó fuera a un Brasil que era considerado el gran favorito al título.

El cruce quedó en la memoria como un duelo de estilos opuestos: la eficacia táctica y defensiva italiana frente al fútbol artístico y ofensivo brasileño. Paolo Rossi inició allí una racha que lo llevaría a ser goleador y Balón de Oro del Mundial, coronando a Italia como campeón del mundo por tercera vez.

 

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