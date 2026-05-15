EL MUNDIAL 2026 IMPULSARÁ LA EDUCACIÓN INFANTIL

Histórico Show Benéfico

La final de la FIFA World Cup 2026 Final no solo marcará un momento histórico en el fútbol mundial, sino también en la educación infantil. La FIFA y Global Citizen anunciaron que el primer espectáculo de medio tiempo en una final mundialista tendrá como principal objetivo recaudar fondos para apoyar proyectos educativos dirigidos a niños de comunidades vulnerables alrededor del mundo.

El evento se celebrará el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey y contará con la participación de grandes estrellas internacionales como Shakira, Madonna y BTS, bajo la dirección musical de Chris Martin.

Según la FIFA, la iniciativa busca recaudar 100 millones de dólares para financiar programas educativos y deportivos en distintos países. Hasta el momento, ya se han recaudado más de 30 millones de dólares, y parte de las entradas vendidas para el Mundial 2026 contribuirán directamente a esta causa global.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró que este espectáculo “será un homenaje al fútbol, la unidad y la humanidad compartida”, destacando que el deporte también puede convertirse en una herramienta para generar oportunidades y cambios duraderos en la vida de millones de niños.