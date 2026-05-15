¿Volverá Messi a hacer historia este 2026?

Lionel Messi, se proclamó campeón del mundo Qatar 2022 y seleccionado como Balón de Oro como el mejor jugador de la edición 2022. Participó en dos finales del mundial y es el máximo anotador de la selección argentina en el con 13 goles después de vencer a Gabriel Batistuta.

Disputó 26 partidos en la Copa Mundial de la FIFA (19 como capitán), en la que anotó 13 goles y dio 8 asistencias. Superó el récord de Lothar Matthäus como jugador con más apariciones en la historia del certamen.

El astro mundial es el primer jugador en marcar en todas las instancias en un mismo Mundial de la FIFA, la histórica marca la consiguió en Qatar 2022: fase de grupos contra Arabia Saudita y México, octavos de final frente a Australia, cuartos de final ante Países Bajos, semifinales contra Croacia. y final frente a Francia, donde marcó dos goles.

Gracias a esta actuación, Messi lideró a Argentina hacia su tercera Copa del Mundo y fue galardonado.